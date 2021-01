L’union fait la force

Six restaurateurs de la région de Québec se sont regroupés, en collaboration avec Resto-Québec, afin de vous offrir un coffret multi-restaurants (photo) pour la St-Valentin. Chez Boulay (Parfait de foie gras à l’eau-de-vie de cassis) ; BULLE bistro d’altitude (Ravioli de ris de veau maison) ; Ophelia (Gravlax de saumon gingembre et citronnelle) ; La Bête Bar-Steakhouse (Bavette de bœuf Wagyu 6 oz) ; Le Quarante 7 (Salade de betteraves rouges) et Chocolats Favoris (Fondue au chocolat caramel fleur de sel) vous ont préparé ce menu à partager, prêt à finaliser à la maison pour deux (2) personnes pour 145 $. L’accord d’alcool, provenant de la carte de BULLE Bistro d’altitude, est en option. La date de collecte du coffret est le 12 février. Les quantités sont limitées. Pour commander : bit.ly/3ohokMT.

Depuis 22 ans

Photo courtoisie

Motivaction Jeunesse a célébré mardi dernier ses 22 ans. C’est en effet le 26 janvier 1999 qu’a eu lieu la première activité de l’organisme sous le thème « Les Jeunes de la Rue à l’assaut du Mont Ste-Anne » (photo). Ce qui n’était qu’un projet et un rêve un peu fou au début pour Luc Richer et Nancy Pilote est rapidement devenu une mission de vie. Des milliers de jeunes et des centaines d’intervenants ont fait ce qu’est devenu aujourd’hui Motivaction Jeunesse.

Nomination en Beauce

Photo courtoisie

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, m’annonce la nomination de Pier-Luc Bouchard (photo) au poste de courtier en assurance de dommages, assurance des entreprises et agricole, au bureau de Beauceville de Lemieux Assurances. Monsieur Bouchard compte une expérience de plus de trois années en assurances des entreprises. Lemieux Assurances compte sur une équipe expérimentée de plus de 85 spécialistes de l’assurance.

Bonne retraite René !

Photo courtoisie

Je lui ai souhaité joyeux 63e anniversaire de naissance hier en ne sachant pas qu’il était à la retraite depuis trois semaines. En effet, après une carrière de 40 ans dans le merveilleux monde de l’automobile, René Martineau (photo) a décidé, en début d’année 2021, de s’accorder du temps pour lui et ses proches en prenant officiellement sa retraite. René a vendu le 5 janvier dernier Option Subaru au Groupe Saillant qui possède déjà Ste-Foy Toyota, Laurier Mazda et Ste-Foy Hyundai.

Anniversaires

Nick Carter (photo), membre des Backstreet Boys, 41 ans...Elijah Wood, acteur américain (Le Seigneur des Anneaux), 40 ans...Normand Rochefort, avec les Nordiques de 1980 à 1988, 60 ans...Manon Leblanc, décoratrice, designer, productrice et animatrice...Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, 66 ans...Christian Tétreault, animateur, chroniqueur et auteur, 67 ans...Paul Henderson, le héros de la Série du Siècle en 1972, 78 ans.

Disparus

Le 28 janvier 2020 : Dyanne Thorne (photo), 83 ans, actrice américaine qui connaît le succès en 1975, avec le film « Ilsa, la louve des SS »... 2019 : Andrew Hebenton, 89 ans, ailier droit qui a joué 8 saisons dans la LNH avec les Rangers de NY (1955-1963)... 2017 : Charles Brochu, 84 ans, fondateur des Gouttières Charles Brochu Inc... 2016 : Paul Kantner, 73 ans, co-fondateur du groupe Jefferson Airplane et Jefferson Starship... 2014 : Fernand Leduc, 97 ans, peintre québécois, un des signataires du manifeste Refus global en 1948... 2012 : Léo-René Maranda, 79 ans, avocat et criminaliste... 2005 : Jean-François Bergeron, 33 ans, nageur longue distance... 2005 : Jacques Villeret, 53 ans, comédien français... 2001 : Pierre Roche, 83 ans, pianiste chanteur et compositeur... 2001 : Roland Lelièvre, 87 ans, journaliste à la radio à Québec... 1986 : Les 7 astronautes de la navette spatiale Challenger.