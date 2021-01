Mur antibruit de l’autoroute Laurentienne: une saga qui se termine par une «victoire à 50%»

L’interminable saga du mur antibruit le long de l’autoroute Laurentienne à Charlesbourg vient de connaitre son dénouement avec la décision de la Cour suprême du Canada qui a refusé d’entendre la cause des résidents de la rue Trudelle.

«On a pas tout perdu, il ne faut pas oublier qu’on a quand même eu le mur, ça été faite, ça veut quand même dire que quelque chose allait pas», a réagi Réal Maltais, un résident qui se bat depuis les années 80 dans ce dossier. Jeudi matin, le plus haut tribunal au pays a refusé d’entendre la cause en action collective déposée par un regroupement d’environ 200 résidents et 70 résidences.

Le recours collectif initié en 2009 contre le ministère des Transports du Québec réclamait la construction d’un mur antibruit le long de Laurentienne, mais aussi des dommages pouvant atteindre 5000$ par année et par résident à compter de 2006. Un montant d’environ 10M$ était réclamé.

«Déception»

La déception est cependant plus grande pour l’avocat des résidents qui croyait «faire juriceprudence» dans ce type de dossier. «Une décision politique ne peut pas mettre de côté la loi sur la qualité de l’environnement auquel le gouvernement s’est assujetti», a plaidé sans succès Me Michel C Chabot devant la cour Suprême, puis la Cour d’appel.

«On nom de l’immunité politique on a discarté trois loi, le Code civil, la loi sur la qualité de l’environnement et la Charte québécoise», déplore l’avocat. «The King can do no wrong», lâche-t-il.

Reste que sur la question du bruit, le juge de première instant en était arrivé à la conclusion «que le bruit est inacceptable», rappelle Me Chabot. Une décision qui a forcé la construction du mur de près de 2,5 kilomètres au cout d’environ 12M$.

«C’est vivable»

Pour Réal Maltais, la décision de la Cour suprême est l’occasion de faire le bilan de cette saga qu’il a mené notamment avec l’ancien directeur général des Nordiques, maintenant décédé, Maurice Fillion. «Ça a grugé une partie de ma vie, ç’a duré pendant 40 ans», résume-t-il.

Reste qu’il se félicite de sa «victoire à 50%» en pouvant maintenant profiter de sa cour arrière depuis les travaux du mur qui se sont terminés en 2018. «On se battait pour avoir quelque chose et à l’heure actuelle c’est le bonheur total», assure celui dont la cour arrière est adossée au mur.

«Ce n’était pas vivable avant ça, maintenant c’est vivable. La preuve c’est que les citoyens ont fait des aménagements en arrière de leur résidence depuis que le mur est là. Avant ça on ne pouvait pas en profiter», explique M. Maltais somme tout serein.