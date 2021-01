Pas de X Games pour Maxence Parrot

Le Québécois Maxence Parrot a déclaré forfait pour les X Games prévus en fin de semaine à Aspen, au Colorado, en raison de l’incertitude reliée à ses examens visant à détecter la COVID-19.

Selon un communiqué émis jeudi avant-midi, le planchiste de Bromont devait prendre l’avion mardi pour rejoindre le groupe de compétiteurs. Cependant, il a reçu un résultat positif au coronavirus. N’éprouvant aucun symptôme, Parrot s’est soumis à un autre test dans les 24 à 48 heures suivantes et celui-ci s’est avéré négatif. L’octuple médaillé d’or des X Games attendait un résultat pour un troisième test, mais a choisi de renoncer.

«Bien entendu, je suis extrêmement déçu de rater les X Games. Compte tenu des circonstances actuelles de la pandémie, c’était la bonne décision à prendre», a-t-il commenté.

«J’ai eu plusieurs discussions avec Santé Canada et les organisateurs des X Games et même si c’est une situation ambiguë, il a été convenu qu’il était plus prudent pour moi de rester à la maison afin d’assurer la sécurité de tous», a-t-il ajouté.

La semaine dernière, l’équipe canadienne de surf des neiges avait recensé un cas positif au coronavirus parmi ses athlètes prenant part à la Coupe du monde de Laax, en Suisse. Plus tôt en janvier, Parrot avait remporté l’épreuve du Big Air de la Coupe du monde de Kreischberg, en Autriche.