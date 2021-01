Remparts: un rôle accru pour Olivier Pouliot

Le départ de Pierrick Dubé n’a pas forcé Patrick Roy à chambouler ses trios, au contraire. Le joueur qu’il a obtenu un retour des Saguenéens de Chicoutimi, Olivier Pouliot, prendra sa place en compagnie de Théo Rochette et Thomas Caron et Roy s’attend à lui offrir davantage de responsabilités en attaque.

Le calcul ne pouvait être plus simpliste : Dubé en moins, Pouliot en plus.

«On fait juste remplacer un par l’autre, a mentionné Roy jeudi, à l’aube de l’entrée de l’équipe dans l’environnement protégé de Rimouski, où ils disputeront six matchs en neuf jours à partir de demain. J’ai bien aimé ce que j’ai vu d’Olivier. Il patine bien et fait de bons jeux et il semblait trouver ses partenaires de trios sur la patinoire. Il y avait une bonne chimie entre les trois. Évidemment, les pratiques sont les pratiques et j’ai hâte de voir en situation de match.»

Un autre nouveau venu, le défenseur Alex Falardeau, s’est entrainé sur l’avantage numérique hier matin. Un essai qui pourrait se poursuivre lors du match de samedi face au Drakkar de Baie-Comeau.

«Avec les Chevaliers de Lévis, il jouait en haut en avantage numérique. On voulait voir comment ça pourrait fonctionner», a expliqué l’entraineur, confirmant donc que le défenseur acquis du Drakkar de Baie-Comeau devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe samedi contre... son ancienne formation.

Police d'assurance

Les Remparts ont aussi réclamé le gardien Jean-Tommy Auger au ballotage, mercredi. Celui dont les droits appartenaient aux Tigres de Victoriaville s’amène à Québec en tant que police d’assurance, dans l’éventualité d’une blessure ou toute autre raison qui forcerait l’un des deux gardiens des Remparts, Thomas Sigouin ou William Rousseau, à s’absenter une fois à l’intérieur d’un environnement protégé.

«Une fois à l’intérieur de la bulle, on ne peut pas rappeler personne. C’est pour cette raison que la majorité des clubs ont trois gardiens avec eux. C’était plus sage pour nous», a ajouté Roy.

Puisqu’il ne s’est pas prêté à l’isolement obligatoire avec les joueurs des Remparts, Auger ne pourra accompagner l’équipe à Rimouski jusqu’au 7 février.

Erreurs à corriger

Lors de cette nouvelle série de matchs, Roy espère d’ailleurs que ses Diables rouges seront en mesure d’éviter les revirements en zone défensive, ce qui a causé leur perte lors du dernier match dimanche dernier contre l’Océanic de Rimouski.

«On veut couper les revirements dans notre territoire, surtout en sortie de zone lorsque l’équipe adverse applique son échec-avant. On va en faire des revirements, on ne passera pas de 10, 12, 15 ou 20 par matchs à zéro. Par contre, il faut avoir l’urgence de revenir et fermer l’enclave pour s’assurer que les chances qu’on donne ne soient pas de catégorie A.»

Par ailleurs, le cas de Xavier Fillion est incertain pour le match de samedi. Les raisons de son absence n’ont pas été dévoilées par l’équipe.