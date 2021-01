Scandale autour d'un étudiant ayant vacciné ses amis

Alors que les États-Unis font face à une énorme demande de vaccins anti-COVID-19, la ville de Philadelphie se retrouve au coeur d'un scandale pour avoir confié à une organisation dirigée par un jeune étudiant des milliers de doses, dont certaines ont fini dans les bras de ses camarades en principe inéligibles à les recevoir.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Dans un entretien à la chaîne NBC, le jeune entrepreneur, Andrei Doroshin, étudiant à l'université Drexel, a reconnu jeudi avoir «fait des erreurs» et avoir vacciné personnellement quatre de ses amis samedi dernier. Mais il a assuré avoir agi ainsi uniquement parce que les doses «allaient expirer» et qu'aucune personne éligible n'avait pu être trouvée à temps.

L'association «Philly Fighting Covid», qu'il a créée en 2020 avec «un groupe de bénévoles» pour aider face à la pandémie selon son site internet, s'est aussi vue mise au ban par la mairie de la principale métropole de Pennsylvanie.

Le chef des services de santé municipaux, Thomas Farley, a déclaré «regretter, a posteriori» s'être associée à l'organisation de M. Doroshin, qui affirmait vouloir fonctionner selon «un modèle complètement nouveau», mais s'était récemment transformée en société à but lucratif.

Philly Fighting Covid s'était hissée au rang des acteurs municipaux importants dans la lutte contre la pandémie à Philadelphie, d'abord en participant aux tests anti-Covid, puis, début janvier, en organisant le premier grand centre de vaccination de la ville. L'organisation a vacciné dans ce cadre quelque 6.800 soignants, prioritaires pour l'immunisation.

Plusieurs élus réclament désormais une enquête sur la façon dont cette jeune organisation a gagné la confiance de la mairie.

Le procureur de Philadelphie, Larry Krasner, a appelé les personnes ayant des informations sur Philly Fighting Covid à contacter ses services, sans s'avancer sur l'éventualité de poursuites.

La durée de vie des vaccins des firmes Pfizer/BioNTech et Moderna est très limitée une fois les fioles ouvertes.

D'autres cas de doses administrées à des personnes non prioritaires - selon les critères actuellement en vigueur dans plusieurs États du pays, qui les réservent aux professions les plus exposées au coronavirus et aux plus de 65 ans - ont été signalés à travers les États-Unis, là encore afin de ne pas gâcher les précieuses fioles.

Selon des médias américains, six automobilistes pris dans une tempête de neige dans l'Oregon ont ainsi été vaccinés mardi, une équipe de professionnels de santé s'étant retrouvée coincée avec eux, avec des doses de vaccin en passe d'être périmées.