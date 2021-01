Sommes-nous en train de congédier le bon sens?

Il y a un phénomène qui me fascine et me décourage en même temps.

Un proverbe dit : on peut amener le cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut le forcer à boire.

Autrement dit, si quelqu’un est vraiment, vraiment, vraiment têtu, il n’y a rien à faire.

Or, rien n’aveugle plus que l’idéologie. Les faits sont carrément congédiés s’ils ne conviennent pas.

Refus

Je vous donne des exemples des derniers jours.

Des juifs hassidiques se réunissent au mépris des règles sanitaires. Ce n’est pas la première fois.

Les juifs moins radicaux, solidaires de la majorité de la population, sont outrés.

Il s’en trouve cependant parmi nous qui, au lieu de les blâmer, pointent du doigt la confusion des règles gouvernementales.

Oui, les règles sont complexes, changeantes et, parfois, mal communiquées. Mais ces récidivistes seraient les seuls à ne pas les avoir comprises ?

Pensez-y : c’est une façon de les traiter d’idiots.

Ils ont pourtant, et depuis longtemps, montré leur astuce quand vient le temps de finasser avec les exigences de nos programmes scolaires.

Ah, mais c’est qu’il s’agit d’une minorité religieuse...

Le bon sens est donc congédié au profit de l’idéologie. Justin Trudeau sait que des variants du virus circulent, que les aéroports sont bondés de vacanciers, et que la quarantaine surveillée par appels robotisés est une plaisanterie.

Mais il « tataouine ».

Pourquoi ? Parce qu’il tient par-dessus­­­ tout à la réputation d’ouverture du Canada, et tant pis pour le reste.

Ici encore, le bon sens est congédié au profit de l’idéologie.

Voyez maintenant Québec solidaire­­­. Au lieu de critiquer le vrai responsable, Trudeau, pour sa non-gestion des frontières, QS demande à Legault d’interdire aux compagnies d’aviation de faire de la publicité !

Une entreprise privée pense d’abord à son profit. La santé publique relève des gouvernements.

C’est dans leur nature respective. Les chats ne jappent pas et les chiens ne miaulent pas. Mais chez QS, on fera tout pour blâmer Legault et détourner le regard d’Ottawa !

Le bon sens est congédié au profit de l’idéologie.

Radio-Canada nous offre une journaliste avec un hijab.

On nous dit : passez par-dessus et regardez-la plutôt faire son travail.

Dirait-on la même chose si la journaliste portait un macaron du Parti conservateur ? Non.

Le bon sens est congédié au profit de l’idéologie.

J’expliquais mardi que les Mohawks n’habitaient pas l’île de Montréal au moment de la fondation de la ville.

Mais au lieu de trouver des preuves du contraire, on me dit que mon point de vue est un point de vue de Blanc.

Le bon sens est congédié au profit de l’idéologie.

Confort

On pourrait en rire, mais ce n’est pas drôle.

Forcément, pour espérer régler des problèmes, il faut accepter de voir la réalité telle qu’elle est.

Comment guérir si le diagnostic est faussé par aveuglement dès le départ ?

Mais c’est le propre de l’esprit idéologique : il ne cherche pas la vérité, mais le confort moral.