Une cinquième défaite consécutive pour le Heat

Le Heat a subi une cinquième défaite consécutive, jeudi soir à Miami, en baissant pavillon devant les puissants Clippers de Los Angeles 109 à 105.

Les finalistes au dernier trophée Larry-O’Brien semblent à court de solution dernièrement, à l’image de leurs vedettes en attaque. Tyler Herro a fait ce qu’il a pu avec 19 points, mais Bam Adebayo s’est fait très discret avant de se rattraper en fin de match. Il a terminé avec 16 points.

De plus, le Heat devait toujours composer sans Goran Dragic, blessé, et Jimmy Butler, qui se remet de la COVID-19.

Six joueurs de chaque côté ont récolté plus de 10 points. Nicolas Batum a mené les Clippers avec 18 points. L’équipe de Los Angeles était elle aussi diminuée par les absences de réguliers comme Kawhi Leonard, Paul George et Patrick Beverley.

Surprise de taille au Michigan

À Detroit, les Pistons ont causé la surprise en battant les Lakers de Los Angeles, les champions en titre de la NBA, par la marque de 107 à 92.

Ce gain est d’autant plus surprenant que les deux équipes montrent des fiches opposées : 14-6 pour les Lakers et 6-14 pour les Pistons.

Blake Griffin et Wayne Ellington ont animé l’attaque pour l’équipe locale avec respectivement 23 et 20 points. Les Pistons ont aussi su tenir les Lakers en échec dans les moments importants, les limitant à seulement 34 points en seconde demie.

Pour Los Angeles, LeBron James et Kyle Kuzma ont récolté tous les deux 22 points.

Les Rockets l’emportent à nouveau

À Houston, les Rockets ont signé une quatrième victoire consécutive en défaisant les Trail Blazers de Portland par la marque de 104 à 101.

Après avoir été dominés 32 à 17 au premier quart, l’équipe locale a réussi à inverser la vapeur en marquant 36 points contre 18 pour les Trail Blazers au deuxième engagement. Les deux formations ont chacun inscrite 51 points en deuxième demie et les Rockets ont ainsi filé avec la victoire.

Victor Oladipo a été le meneur pour la formation de Houston avec sa production de 25 points, sept rebonds et cinq mentions d’assistance.

Du côté des Trail Blazers, Damian Lillard a été dominant avec une récolte de 30 points, quatre rebonds et neuf aides.