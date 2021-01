Une culture gagnante qui a pris naissance en 2003

À l’occasion du 50e anniversaire du PEPS, Glen Constantin a présenté, jeudi soir, une conférence intitulée Comment bâtir une culture gagnante et qui a réuni près de 400 participants de façon virtuelle et permis d’amasser environ 10 000$ pour le Fonds Rouge et Or.

À la barre du Rouge et Or de l’Université Laval depuis 2001 quand il avait succédé à Jacques Chapdelaine au terme de la saison 2000, Constantin estime que cette culture qu’il souhaitait établir a commencé à prendre forme en 2003.

«Parce que je n’avais pas d’expérience comme entraîneur-chef, j’ai été embauché en fonction de mes succès comme coordonnateur défensif, a-t-il souligné. Des gens ont eu confiance en moi. En 2001, nous avons mangé une volée en demi-finale canadienne et nous avons perdu en demi-finale provinciale en 2002. Je doutais de mon message comme entraîneur-chef. Ce n’est pas instantané et tu dois faire tes preuves. Le 10 septembre à mon premier match à la barre de l’équipe dans une défaite contre Concordia, j’étais sorti gêné du terrain. En arrêtant faire le plein d’essence au retour à la maison, je portais ma bague de la coupe Vanier de 1999 et le préposé m’avait demandé qui j’étais. Quand je lui ai répondu que j’étais le nouvel entraîneur-chef, l’homme m’a dit que Laval ne gagnerait plus trop de coupes Vanier. J’étais un peu humilié, mais tout était oublié le lendemain avec ce qui est arrivé à New York.»

«Après une défaite contre Concordia en 2003, on affrontait Saint Mary’s à Halifax deux semaines plus tard, équipe qui nous avait battus en 2001 et 2002 et qui occupait le deuxième rang au pays, de poursuivre le pilote lavallois. Pour des raisons académiques, j’avais suspendu des joueurs, dont un joueur étoile. Je voulais envoyer le message que personne n’était plus gros que l’équipe. Nous avions gagné 59-8. La culture a commencé pas mal en 2003.»

Cinq semaines plus tard, le Rouge et Or disposait de nouveau des Huskies par la marque de 14-7 cette fois-ci et Constantin soulevait sa première coupe Vanier comme entraîneur-chef.

Processus

Inspiré de Nick Saban qui a mené le Crimson Tide de l’Alabama au titre de la NCAA le 11 janvier, Constantin ne parle pas de championnat, mais du processus. «On ne parle pas d’accomplir quelque chose, mais de la façon qu’on va s’y prendre pour l’accomplir. On ne parle pas de championnat, mais d’une culture de champions. Gagner un championnat n’est pas une destination, mais un processus. Tout le monde souhaite gagner, mais de notre côté, on s’attend à connaître du succès et à disputer une saison de 12 parties. Il faut avoir l’humilité et la maturité d’apprendre et de grandir après un titre. C’est pourquoi l’aspect le plus difficile est de remporter deux titres consécutifs. Je ne veux pas être associé à une équipe moyenne et ça part de notre président (Jacques Tanguay). La complaisance est l’ennemi juré de l’excellence. Il faut oser exceller. Ce principe d’accepter seulement le meilleur de chaque individu ne vient pas d’un grand entraîneur, mais de ma mère Cécile, qui nous poussait à [nous] dépasser.»

La solidarité est au cœur des grands principes sur lesquels Constantin s’appuie et il en a profité grandement. «J’ai été béni de garder mes entraîneurs, a-t-il imagé. Au moment d’embaucher Marc Fortier, je lui ai demandé combien de temps il resterait avec nous si je lui montrais tout ce que je savais. Il m’a répondu qu’il demeurerait en poste aussi longtemps que je voudrais de lui et qu’il quitterait le jour où je m’en irais. Ça fait 25 ans.»