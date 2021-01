Une édition hybride pour le Quebec Rock Contest

Les organisateurs du Quebec Rock Contest ont décidé, malgré la pandémie, d’aller de l’avant. La troisième édition de ce concours sera présentée du 6 février au 4 juillet en formule hybride.

Soixante et une formations se produiront dans les catégories Composition Rock, Composition Métal, «Coverband» et Hommage. On retrouve 12 groupes par catégorie.

Photo d'archives Julie Poulin

Les groupes participants se partageront un total de 100 000$ offert par les partenaires de l'événement.

Les amateurs de rock pourront assister à 43 soirées de spectacles en ligne, les vendredis et samedis, diffusées à partir du bar-spectacle Le Bûcher à Charlesbourg.

Le tout débutera, le 6 février, avec les formations The Heaviest Band in the World (Hommage à Gojira), The Sentinels (Hommage à Judas Priest) et The Black Jackets.

Un jury accompagnera les participants jusqu’à la présentation des demi-finales qui débuteront le 30 avril. Les finales auront lieu les 25 et 26 juin et les 2 et 3 juillet.

Le bar Le Bûcher a fait l’acquisition d’équipements techniques permettant la diffusion de spectacles en direct. Des soirées pourraient être présentées avec du public lorsque la Santé publique permettra l’ouverture des salles de spectacles et les restaurants.

Toutes les informations sont en ligne sur le site et les billets sont en vente sur le portail.