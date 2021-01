TREMBLAY

Pâquerette Morisseau



À la Résidence Humanitae, le 26 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pâquerette Morisseau Tremblay, épouse de monsieur Roland Tremblay. Elle était la fille de feu monsieur Adrius Morisseau et de feu madame Rose Dulmaine. Elle demeurait à Québec.et de là au Parc commémoratif de la Souvenance pour mise en crypte.Madame Morisseau Tremblay laisse dans le deuil son époux monsieur Roland Tremblay; ses enfants: Diane (feu Daniel Boies, Christian Fortier et son fils Marc-Antoine), Pierre (Cécile Genest et ses enfants Isabelle et Yanik), Réal (Angèle Couture), Jean (Lina Racine) et Daniel; ses petits-enfants: Valérie, Marie-Claude et Vanessa Boies, Maxime et Samuel Tremblay; son arrière-petit-fils Charles Hamel; ses frères et sœurs: Bernadette (feu Guy Comtois), Pauline (feu Jules Morand), Jules (Cécile Forest) et Paul (Louise Bonin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morisseau: Thérèse Bibeau (feu Fernand), Fleurette Isabelle (feu Guy) et Juliette Bélanger (feu Denis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Roger (feu Céline Galarneau, Pierrette Rémillard), Fernand (feu Ginette Gaulin, Claire Gauthier), Marcel (Louisette Dumas), André (Micheline Labbé), Lise (feu Michel Gaulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle termine un long voyage pour en débuter un nouveau, tout aussi merveilleux, aux côtés de ceux qui l'ont précédée et qu'elle est allée rejoindre. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae (Maisonnée 7A) pour les bons soins, l'amour et la gentillesse reçus et l'attention humaine déployée par la direction. Aussi, nos remerciements à la Société Alzheimer pour son soutien psychologique. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec, QC G1J 2G3 fondationcervo.com. La direction des funérailles sera confiée à la maison