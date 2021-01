Augmentation de salaire de 38% pour deux élus

Deux conseillers municipaux du parti Ensemble Montréal ont obtenu une hausse de salaire de plus de 12 000 $, au même moment où la majorité de leurs collègues ont dû renoncer à une augmentation en raison de la pandémie.

En novembre, le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a voté une hausse de salaire pour ses élus locaux Louise Leroux et Yves Gignac.

Leur rémunération de base a bondi de 38 %, passant de 31 953 $ à 44 244 $ par an.

Ceux-ci sont conseillers d’arrondissement, c’est-à-dire qu’ils ne participent qu’aux décisions locales de Pierrefonds. Ils sont moins payés que les élus qui prennent part au conseil municipal, à l’hôtel de ville de Montréal.

Mauvais timing

Jim Beis

Maire de Pierrefonds-Roxboro

Le maire de Pierrefonds, Jim Beis, admet que le moment du vote n’était pas opportun.

« Ça peut être vu comme une décision prise en pleine pandémie, mais ce n’est pas le cas, défend-il. C’était prévu depuis 2019 et on devait le faire en mars. Avec la pandémie, on a reporté le dossier, mais on voulait appliquer l’augmentation rétroactive [pour toute l’année] 2020 et il fallait donc passer le règlement avant la fin de l’année. »

M. Beis justifie cette hausse salariale, car « les conseillers sont de plus en plus sollicités par les citoyens ».

« En 2019, plusieurs arrondissements ont procédé à une augmentation du salaire des conseillers », ajoute-t-il.

Sept arrondissements l’ont fait en 2019 et celui du Sud-Ouest le 9 mars 2020, juste avant le premier confinement, a constaté Le Journal.

Les élus d’Outremont, eux, devaient voter une hausse de salaire en avril, mais ont reculé en raison de la pandémie.

« En octobre, la décision a été prise de ne pas aller de l’avant, du moins pour l’instant, indique le directeur de cabinet du maire, Joël Simard-Ménard. Il demeure une iniquité entre les conseillers d’arrondissement et ceux de ville. »

Gel pour les autres élus

La décision de dépenser 24 000 $ de plus en salaire à Pierrefonds a été prise deux jours avant que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’annonce un gel des salaires de tous les élus municipaux pour 2020 afin d’économiser 120 000 $.

« Par les temps qui courent, toutes les économies sont les bienvenues », expliquait Mme Plante pour justifier l’abandon de l’indexation salariale de 2,1 %.

Salaire de base de conseillers d’arrondissement