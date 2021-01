Céline Dion fière du premier album de René-Charles

Céline Dion se réjouit de voir que son fils aîné, René-Charles Angélil, suive ses traces en entreprenant une carrière en musique. Le jeune homme de 20 ans vient de lancer un premier album hip-hop.

«Je suis tellement fière de mon fils, a écrit la chanteuse sur Instagram. Mon amour pour lui est si fort... et ça me touche énormément qu’une de ses passions soit également une des miennes.»

Alcool et Range Rover

Intitulé CasiNo.5, le disque RC Angelil, son nom d’artiste, comprend cinq chansons, respectivement intitulées Mamba Mentality, MONEY, THRILLS, AND REST, NO Ls, GG4 et LV. Dans l’esprit d’un certain genre de rap, ces pièces décrivent un univers composé de bouteilles d’alcool, de Range Rover et d’argent. La ville de Montréal et citée dans LV, un titre qui parle de Las Vegas.

CasiNo.5 est accompagné d’un avertissement pour langage inapproprié pour certains auditeurs. Il est offert sur Spotify et Apple Music, deux services de musique en continu sur Internet.

Selon les informations disponibles sur Spotify, René-Charles Angélil a écrit quatre des cinq chansons en solo. Quant à GG4, il s’agit d’une collaboration avec PAKKA, alias Braden LaPlaca, un rappeur/joueur de hockey de Las Vegas.

Capture d'écran Instagram

Sans tambour ni trompette

Jusqu’à présent, René-Charles Angélil n’a accordé aucune entrevue pour assurer la promotion de CasiNo.5. L’artiste a présenté l’opus de manière plutôt succincte sur Instagram en écrivant : «Mon tout premier projet, CasiNo.5. Disponible sur Apple Music.»

Ce n’est pas les premières chansons que René-Charles met en ligne. Sous un autre nom, celui de Big Tip, il avait déjà offert quelques morceaux sur SoundCloud, une plateforme de distribution audio en ligne.