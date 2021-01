COVID-19: François Legault en mode chicane

Vous l’avez certainement remarqué vous aussi, depuis quelques semaines, le premier ministre du Québec ne cesse de blâmer le gouvernement fédéral, que ce soit pour les retards d’approvisionnement en vaccin ou encore sa gestion des frontières. Pourquoi, jour après jour, François Legault prend-il autant de plaisir à casser du sucre sur le dos de Justin Trudeau? Ses critiques sont tellement fortes et répétitives qu’on en vient presqu’à se demander si l’ancien ministre péquiste, maintenant à la tête d’un gouvernement caquiste, n’aurait pas des visées cachées.

Soyons clair, je ne suis pas en train de vous dire que la gestion de la pandémie est parfaite à Ottawa, le fédéral a ses défis mais le Québec aussi, et ils sont nombreux. Je vous rappelle que le bilan du Québec est peu reluisant, le pire au pays autant en nombre de cas que de décès liés à la Covid-19, même si la situation semble s’améliorer. Il peut donc être tentant pour le gouvernement Legault de faire détourner l’attention vers le gouvernement Trudeau pour lui faire porter le blâme de ce triste bilan. Mais à trop vouloir en mettre, il y a l’effet boomerang.

En point de presse jeudi le 28 janvier, après avoir livré une info-pub de cinq minutes sur le respect des engagements électoraux de la CAQ, François Legault s’est fait demander ce qu’il aurait fait de plus que Justin Trudeau s’il avait eu à négocier les contrats pour les vaccins, et il n’a pas été capable de répondre de façon concrète.

On lui a aussi demandé ce qu’il pouvait mettre en place pour faire respecter les quarantaines obligatoires qui s’appliquent actuellement aux voyageurs, là aussi, il a été plutôt évasif même si ses policiers ont le pouvoir d’intervenir. Il s’est défendu en disant que son gouvernement «commençait» à y travailler mais que les risques de contestation seraient élevés. Pourquoi «commencer» à y travailler alors que le Canada impose un isolement obligatoire de 14 jours aux voyageurs depuis 10 mois?

Probablement pour ajouter de la pression sur les frontières gérées par le fédéral, François Legault a également mentionné que si le variant britannique du virus s’installait au Québec comme il l’a fait au Royaume-Uni, ce serait la catastrophe. Le premier ministre du Québec a raison de s’en inquiéter sauf qu’il a été incapable de nous dire en point de presse ce que le Québec avait mis en place pour mieux détecter ce nouveau variant qui a déjà fait son entrée chez-nous. Il a eu besoin du Dr Arruda pour mentionner que Québec allait finalement augmenter le nombre de tests.

Et que dire de la semaine de relâche prévue dans un mois! Le gouvernement Legault dit s’en inquiéter mais n’a encore rien annoncé. Le virus ne se propage pas uniquement par les voyageurs qui reviennent au pays par avion, c’est à peine 2%, mais davantage dans la communauté. Plusieurs québécois ont déjà commencé à réserver dans d’autres régions pour profiter de cette semaine. Mais si on ne fait aucun barrage entre les régions, des citoyens provenant des zones chaudes risquent de propager le virus dans les régions qui ont zéro cas, et même propager les nouveaux variants.

Les critiques du premier ministre du Québec à l’endroit de Justin Trudeau sont si intenses qu’un journaliste lui a posé indirectement la question sur ses intentions souverainistes. François Legault a badiné un peu sur le référendum en renvoyant la question au journaliste, le malaise était palpable, pour finalement s’en sortir avec la ligne autonomiste si chère à la CAQ.

Peu importe quelles sont ses réelles visées, je pense que ce n’est pas le moment pour se lancer publiquement des attaques, ni de la part du fédéral, ni de la part du provincial, mais plutôt de travailler ensemble pour s’entraider et rassurer la population. En tant de pandémie, le défi à surmonter ne touche pas que le Québec, mais tout le Canada et de toute évidence, peu importe ses champs de compétences, ce n’est pas simple.