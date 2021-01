COVID-19: le test par gargarisme maintenant disponible à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre depuis vendredi une alternative aux gens qui souhaitent se faire dépister sans l’expérience désagréable de la tige nasale. Le test par gargarisme pourra maintenant être offert à l’ensemble de la population, le CIUSSS espérant que la procédure permettra d’encore mieux cerner le virus.

La procédure a été rendue accessible pour l’ensemble des sites de dépistage du CIUSSS de la Capitale-Nationale, sauf ceux de Charlevoix, qui n’ont pas les infrastructures laboratoires pour en faire l’analyse.

Le test, qui ne prend que quelques secondes, consiste à un gargarisme avec une solution, qui est ensuite récoltée pour être analysée.

«On offre la gargarisme aux gens qui ont le nez qui coule, un petit mal de gorge, mais qui ne veulent pas venir parce qu’elles sont déjà venues trois fois et que c’était pas le fun. On l’offre aujourd’hui à pratiquement tout le monde», explique Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Photo Pierre-Paul Biron

Isoler rapidement les positifs

Avec cette nouvelle procédure, le CIUSSS espère donc maximiser ses efforts de lutte au virus.

«Les gens symptomatiques, on les invite à venir se faire tester. On veut le plus possible capter les gens positifs, les isoler et de prendre leurs contacts étroits pour les isoler aussi», souligne M. Garneau, souhaitant que le test moins invasif convainque plus de gens de se faire dépister.

Le CIUSSS indique avoir présentement une capacité de 3500 tests par jour et avoir la capacité de faire l’entièreté de ceux-ci par gargarisme si la demande est là.

Ces services seront offerts autant dans les centres de dépistage comme celui d’Expo-Cité que dans les cliniques à l’auto.

Photo Pierre-Paul Biron

Comme pour les tests nasopharyngique, le CIUSSS indique être en mesure de remettre les résultats aux patients en 24 heures.

Quelques rares exceptions ne pourront toutefois pas se prémunir de cette nouvelle possibilité. La direction du CIUSSS cite notamment les gens qui doivent se faire tester en vue d’une chirurgie, les patients ayant récemment subi une intervention buccale ou bien les jeunes enfants qui pourraient s’étouffer ou avaler le gargarisme.

«On parle d’un pourcentage très faible de la population», indique Serge Garneau.

Efficacité semblable

Quant à l’efficacité du test, le CIUSSS assure qu’il n’y a aucun enjeu à cet effet.

«L’efficacité est similaire à la tige nasopharyngique. En laboratoire, quand on suit les courbes de résultat, c’est semblable qu’on l’ait fait par tige ou par gargarisme, la charge virale est présente», souligne M. Garneau.