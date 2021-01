Des produits étonnants pour enlever les taches

Ces excellents dépanneurs sont tout simplement à portée de main, dans votre cuisine.

La crème de tartre

Cette poudre généralement utilisée dans la confection de pâtisseries est excellente pour nettoyer les nappes anciennes tachées. Dans une cuve, faites tremper les nappes dans une eau chaude additionnée de deux à trois cuillerées à soupe de crème de tartre. Laissez agir une nuit avant de les laver avec votre détergent habituel. Ne pas utiliser la crème de tartre dans un évier en porcelaine ou en acrylique au risque d’endommager son fini.

La fécule de maïs

Mélangez en parts égales de la fécule de maïs et de l’eau tiède pour enlever une tache de sang sur un matelas. Appliquez la pâte sur les taches et laissez sécher complètement avant de retirer cette croûte d’amidon.

Le sucre et l’huile végétale

La combinaison de l’huile et du sucre nettoiera les mains tachées par la graisse et la peinture tout en laissant les mains propres et hydratées.

L’attendrisseur de viande

Ce produit qu’on retrouve au rayon des épices dans les supermarchés élimine les taches de lait maternisé sur les vêtements de maman et de bébé. Frottez tout simplement les taches avec cette poudre diluée dans quelques gouttes d’eau. Laissez agir une dizaine de minutes avant de laver le vêtement avec le détergent habituel.

Le lait

Surprenant, mais un verre de lait versé lentement sur une tache de sauce tomate sur un tapis ou un meuble rembourré peut neutraliser la tache. Laissez agir quelques minutes avant d’éponger avec un papier absorbant.

La bonne idée

Photo Adobe Stock

Tout à fait miraculeuse, la mayonnaise enlève les graffitis exécutés avec des crayons de cire sur les meubles et les planchers en bois. Brossez délicatement la surface avant de l’éponger.