Essai du Galaxy S21: correct mais sans gains réels face au S20

Aujourd’hui, les nouveaux Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra de Samsung sont maintenant disponibles dans les boutiques Expérience+, en ligne Samsung.com/ca ou chez les principaux partenaires commerciaux et détaillants du pays.

Classons immédiatement l’élément coût du S21 190 $ moins cher que le S20 – ce qui mérite d’être noté. En effet, si on se fie aux prix de détail, l’ancien S20 toujours au catalogue coûtait 1320 $ (tous les prix sont arrondis au dollar canadien près), maintenant en solde pour 1080 $ sur le site de Samsung Canada. Le nouveau Galaxy S21 de base en essai ici est offert contre 1130 $. Chez nos voisins du Sud, la baisse de prix est un peu plus généreuse, 200 $US.

Des compromis pour en réduire le prix

Pour établir ce prix, il y a eu des compromis comme le chargeur mural et les écouteurs qui brillent par leur absence dans la boîte devenue plus petite – une tendance lancée par Apple avec son récent iPhone 12 et qui sera suivie, soyez-en assuré, par pratiquement tous les fabricants de téléphones.

Mais le couperet ne s’arrête pas là, le géant sud-coréen a également apporté des modifications en profondeur par rapport au S20. La fente pour carte microSD a disparu, il y a 8 Go de mémoire vive au lieu de 12, la résolution de l’écran 6,2 po descend de 3200x1440 à 2400x1080 pixels et le dos de l’appareil adopte le plastique (polycarbonate) au lieu du verre Corning Gorilla Glass 6 du S20.

Sous le capot, le S21 tourne sur une puce Snapdragon 888 contre une version 865 dans le S20.

Cela dit, le S21 ne donne pas l’impression d’un S20 inférieur. Au contraire, l’écran est aussi beau et détaillé malgré sa définition allégée et les performances ne trahissent pas les 4 Go de mémoire vive en moins. Seul détail que vous noterez comme moi, le S21 devient chaud à l’utilisation.

Quant au matériel pour le dos de l’appareil, le plastique est à l’épreuve des affreuses traces empreintes digitales.

Pour le reste, les deux appareils ont en commun une pile 4000 mAh, une recharge filaire 25 W et sans fil 15 W, un système triple caméra, un déverrouillage facial et lecteur d’empreinte à l’écran, une étanchéité eau et poussière classée IP68 et une capture vidéo jusqu’à 4K UHD 60 images/seconde pour une résolution de 3840x2160 pixels.

S21 ou S20 ?

Enfin, léger gain de poids pour le nouveau S21; 171 g contre 163. En comparaison, l’iPhone 12 Pro est plus lourd, 189 g.

N’ayant pas de tour 5G à proximité, un test de vitesse avec l’application Speedtest a tout de même donné 145 Mb/s et 33,8 Mb/s respectivement en téléchargement et téléversement avec la tour 4G LTE Vidéotron la plus proche.

Conclusion, Samsung a sans doute un peu trop sabré les caractéristiques techniques de son S21 qui n’apporte pas grand-chose de neuf par rapport au S20 de base. Affiché 1080 $ sur son propre site, le Galaxy S20 de Samsung est 50 $ moins cher tout en étant mieux loti techniquement.

Si vous tenez à avoir un S21, il faut regarder du côté des S21+ et S21 Ultra, ce dernier étant même compatible avec le stylet Ultra S, comme sur les Galaxy Note20. Mais ces appareils exigeront forcément de plus gros chèques; 1400 $ et 1650 $ respectivement.

Voyez le trio S21 ici sur le site Samsung Canada.