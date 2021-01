Grèce: deux médecins qui luttaient contre le corovavirus tués dans une avalanche

Athènes | Deux médecins en première ligne de la lutte contre le coronavirus dans un des plus grands hôpitaux de Grèce ont été tués dans une avalanche alors qu'ils effectuaient une randonnée de montagne, a annoncé une association médicale.

L'association médicale de Larissa, cinquième cité du pays, a précisé que les deux médecins, un pathologiste et un anesthésiste, travaillaient à l'unité de soins intensifs de l'hôpital général de la ville.

«Nous sommes préoccupés car leur perte est aussi celle de deux scientifiques méritants en première ligne de la bataille contre le coronavirus», a affirmé l'association dans un communiqué.

Les deux médecins effectuaient une randonnée jeudi sur le Mont Olympe, le plus haut sommet du pays, lorsque l'avalanche s'est produite. Une troisième personne qui faisait partie du groupe a alerté les secouristes.

Appelé la «montagne des dieux», le mont Olympe était considéré dans la mythologie grecque comme le domaine de Zeus et d'autres dieux.

La pandémie de coronavirus a fait plus de 5700 morts en Grèce et plus de 260 malades sont hospitalisés dans les unités de soins intensifs.