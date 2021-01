«Je ne l’échangerais contre aucun autre gardien» - Joël Bouchard

Si un jour le gardien Cayden Primeau éprouve un certain manque de confiance en soi, il n’aura pas à chercher bien loin pour obtenir du réconfort.

Le jeune athlète de 21 ans n’aura qu’à cogner à la porte du bureau de Joël Bouchard.

«Je ne l’échangerais contre aucun autre gardien de la Ligue américaine de hockey (LAH). J’aime l’individu, j’aime le gardien de but et je crois en lui», a exprimé l’entraîneur-chef du Rocket de Laval vendredi, après l’exercice des siens.

«Ce que j’aime le plus de lui, c’est que Cayden va devenir le meilleur Cayden qu’il peut devenir, parce que c’est un professionnel. Il va faire tout ce qu’il a à faire et il est calme, ce qui n’est pas donné à tout le monde», a-t-il ajouté.

Toujours le même

Si Bouchard semble aussi confiant par rapport à Primeau, ce n’est pas parce qu’il a brûlé la Ligue américaine en fin de saison ni parce qu’il a été nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues du circuit.

«Ce qui m’a impressionné de Cayden l’an passé, ce ne sont pas ses performances à la fin de l’année. C’est quand ce fût plus difficile, a révélé Bouchard. Le monde l’a oublié ça. Il a connu une séquence très difficile et c’est là qu’il m’a démontré qu’il va devenir un bon gardien. Il est resté pareil. Il est resté au même niveau, il a fait ses affaires, il nous regardait dans les yeux et il était en contrôle.»

En 2019-2020, Primeau a vécu une première année assez mouvementée chez les professionnels. En plus de devoir s’acclimater à la LAH, il a également vécu son baptême de feu dans la Ligue nationale, lui qui a disputé deux matchs avec le Tricolore.

«Il y a eu des hauts et des bas et beaucoup d’accomplissements, a dit le gardien à propos de sa première campagne. Il y a plusieurs éléments que je peux retenir. Cette année, je veux essayer de minimiser les hauts et les bas, afin d’être plus constant.»

Pas trop déçu

Étant un jeune homme avec de l’ambition, Primeau aurait pu être mécontent de voir le Canadien faire l’acquisition du gardien Jake Allen où être malheureux d’être de retour avec le club-école du Tricolore.

Et pourtant, cela ne semble pas du tout l’importuner, même s’il affirme être prêt pour le circuit Bettman.

«Nous voyons [que certaines organisations] ont confiance en de jeunes gardiens, mais tout le monde à un cheminement différent. Ce qu’il y a de plus important, c’est de ne pas précipiter les choses. Personnellement, je me répète toujours de contrôler ce que je peux contrôler», a-t-il indiqué avec maturité.

Par ailleurs, Bouchard ne s’est pas trop étendu sur la charge de travail qu’il donnera à Primeau cette saison. Il faut toutefois s’attendre à voir souvent le natif du Michigan devant le filet du Rocket.

«C’est un gardien qui doit rester un numéro 1 le plus longtemps possible, a affirmé le pilote du Rocket. Il doit apprendre la position de numéro 1, parce que j’aime beaucoup son potentiel.»

Voilà une affirmation qui ne déplaira pas à Primeau.

«Je pense que ce serait mentir de dire que tu ne veux pas jouer à tous les matchs, mais il s’agit de quelque chose qui est hors de mon contrôle. Je me dois simplement d’être prêt quand on appellera mon nom.»