La route du Président-Kennedy à Lévis ne sera pas rebaptisée en l’honneur de Jean Garon

Très déçus, les proches de l’ancien maire de Lévis, Jean Garon, viennent d’apprendre que leur proposition de renommer la route du Président-Kennedy en l’honneur du défunt politicien n’a pas été retenue par le Comité de toponymie.

Des membres de la famille Garon et des proches ont rencontré les membres de ce comité de la Ville de Lévis qui leur ont soumis, vendredi matin, trois propositions pour honorer l'ancien député péquiste qui fut également ministre de l’Agriculture et de l’Éducation.

Le président de l’Institut Jean-Garon, Simon Bégin, participait à la rencontre. Joint par Le Journal, cet ami de la famille et ancien attaché de presse de Jean Garon n’a pas voulu dévoiler les détails des trois propositions – laissant le soin à la Ville de le faire – mais il a confirmé que la solution privilégiée par la famille n’en faisait pas partie.

«Ça nous déçoit... Si le boulevard Kennedy est à quatre voies jusqu’à Saint-Henri, c’est l’œuvre de Jean Garon. Avant, c’était une route à deux voies parmi les plus dangereuses. Il a mis tout ce qu’il avait comme poids politique pour obtenir l’élargissement à quatre voies. C’est vraiment sa signature et ça aurait été à la hauteur de sa contribution», a déclaré M. Bégin.

Le Comité de toponymie soumettra ses recommandations au comité exécutif de la Ville de Lévis, qui risque de les entériner la semaine prochaine, selon M. Bégin. Les proches de Jean Garon attendent que l’exécutif se prononce officiellement avant de réagir de façon plus pointue aux trois propositions reçues.

«On a convenu avec le comité qu’on attendrait le document, qu’on prendrait le temps de l’analyser et d’y réfléchir et qu’on reviendrait avec une contre-proposition. Ça fait déjà six ans et demi que M. Garon est décédé. Bien des gens, même au comité, sont conscients qu’il faut que ça aboutisse mais ce n’est pas quelques semaines de plus qui vont faire une différence.»