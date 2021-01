L’assurance-vie : trop jeune pour y penser sérieusement?

«S’il y a bien une seule chose qui est certaine, c’est que nous allons tous mourir un jour.», lance d’emblée Steeve Gagné, conseiller en sécurité financière à la Sun Life.

Si cette phrase peut sembler assez directe, elle a le mérite d’être claire. Nul ne peut prédire l’avenir (l’année 2020 nous l’a bien prouvé!).

C’est pourquoi l’assurance-vie est une protection intéressante pour veiller sur vos êtres chers et sur vos projets après votre décès —, et ce, même si vous êtes actuellement en pleine santé!

Pour bien comprendre ce qu’est une assurance-vie, le conseiller en sécurité financière à la Sun Life nous propose quelques pistes d’information qui vous permettront d’entamer une réflexion bien vivante!

Envie d’acheter une assurance-vie?

Afin de trouver l’assurance-vie qui convient réellement à vos besoins et à vos projets, Steeve Gagné recommande d’abord d’en parler avec un conseiller en sécurité financière.

«Le coût de la prime n’est pas la seule variable dont il faut tenir compte lors du choix d’une assurance-vie. La situation familiale et les projets de la personne doivent également être considérés. Il est pertinent d’acheter une assurance-vie à tout âge : s’il n’est jamais trop tôt, il n’est jamais trop tard non plus. C’est pourquoi il vaut mieux discuter avec un expert pour trouver l’assurance-vie la plus appropriée.»

«Aussi, comme les projets changent et évoluent, et que la situation conjugale et familiale en fait tout autant, je suggère de revoir l’assurance-vie tous les cinq ans afin qu’elle corresponde bien à la réalité des gens.», conseille-t-il.

«Surtout, conclut-il, ne tenez rien pour acquis. Faites plutôt en sorte d’être bien assurés pour ce qui pourrait vous arriver!» Avec l’année 2020 qui nous a laissé de jolis défis, difficile de dire plus juste, n’est-ce pas?

Pour en apprendre davantage sur les assurances-vie et pour trouver un conseiller en sécurité financière pour vous accompagner, visitez sunlife.ca.