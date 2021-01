Les transporteurs en pause pour trois mois

Quelques heures après l’annonce du premier ministre Justin Trudeau, les compagnies aériennes canadiennes se sont tour à tour résignées vendredi à confirmer la suspension de leurs vols vers le Sud pour les trois prochains mois.

« Que voulez-vous ? Même si tout le monde comprend le contexte, la situation va vraiment de mal en pis pour notre industrie », souligne John McKenna, PDG de l’Assocation du transport aérien du Canada. Déjà que l’imposition des tests COVID nous avait fait mal ; j’ai bien peur que l’imposition maintenant de la quarantaine pour tous finira par nous achever. »

Déjà vendredi, Air Transat annonçait sa décision de suspendre sur-le-champ l’ensemble de ses activités régulières, jusqu’au 30 avril. Cette décision ne concerne pas que les vols à destination du Mexique et des Caraïbes, mais également de toutes les autres destinations — en France et au Portugal notamment — que le voyagiste continuait de desservir.

La direction de Transat a décliné notre demande d’entrevue. Mais dans un avis publié sur sa page web, elle informait sa clientèle inquiète et déjà à destination que le transporteur travaillait actuellement « au déploiement d’un plan de rapatriement ». Les détails leur seront communiqués prochainement.

Rapatriement prévu

Air Canada, de son côté, a aussi annoncé sa décision de suspendre ses vols en direction d’une quinzaine de destinations des Antilles et du Mexique. À la différence de Transat, par contre, Air Canada ne suspendra ses vols qu’à compter de dimanche et maintiendra ses services vers les autres destinations, américaines et européennes notamment.

Air Canada n’a pas non plus souhaité discuter de la situation. Mais par voie de communiqué, le transporteur a indiqué prévoir « un certain nombre de vols commerciaux unidirectionnels à partir des villes touchées », pour ramener au Canada les passagers demeurés à l’étranger au-delà du 31 janvier.

WestJet et Sunwing ont aussi communiqué leur intention de cesser leurs vols dans les régions visées et faire le nécessaire pour ramener les Canadiens. Dans tous les cas, ils seront remboursés, ont précisé tous les transporteurs.

« Allons-nous pouvoir reprendre au printemps ? Je fais le signe de croix tous les jours pour qu’on y arrive », a confié un doyen de l’industrie, sous le couvert de l’anonymat.