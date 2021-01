La Fondation Monique-Fitz-Back, qui agit pour développer la conscience environnementale et sociale des jeunes du Québec, a dévoilé récemment sa nouvelle identité visuelle (photo du haut) à l’occasion de ses 15 ans. Réalisée par l’Agence Salto, elle évoque à la fois le développement durable, l’espoir, le développement des jeunes, tout en faisant un certain rappel de l’ancien logo (photo du bas). « Notre nouvelle identité représente une évolution naturelle qui affiche notre confiance, qui démontre notre désir de nous projeter vers l’avenir et de demeurer actifs encore de nombreuses années », explique Benoît Mercille, directeur général de la Fondation.

Mois du Salon de l’auto

La Corporation Mobilis m’annonce une entente de partenariat avec la Banque Scotia en tant que collaborateur du mois du Salon de l’auto. « La Banque Scotia félicite les organisateurs du Salon qui ont fait preuve d’innovation afin que les amateurs et passionnés d’automobile puissent vivre cette expérience dans le confort de leur foyer » de souligner Sylvie Gagnon (photo), directrice des ventes et chef de marché, région du Québec, Banque Scotia. Le mois du Salon de l’auto se déroulera tout au long du mois de mars 2021. Les concessionnaires de la grande région de Québec et membres de la Corporation Mobilis offriront des rabais exclusifs. De plus, les adeptes d’automobile et de concours auront l’occasion de visiter la plateforme web qui abondera en contenu inédit.

Une addition

L’entreprise KAMAÏ Gestion de projets & Événements, qui a pignon sur rue à La Côte-de-Beaupré, vient d’accueillir Maude Leblanc (photo de gauche) à titre de gestionnaire de projets événementiels et au sein de l’administration, aux côtés de Cynthia Hovington (photo de droite). L’entreprise, qui compte plus d’une dizaine d’employés à l’interne (près de 100 employés et bénévoles lors des événements) sera maintenant dirigée par ces deux jeunes femmes d’affaires talentueuses. Diplômée du Collège Mérici, Maude est bien connue dans le monde de l’événementiel « festif » à Québec, ayant évolué pendant plusieurs années au sein de l’équipe de La Firme événements et personnel. Elle a participé à la réalisation de plus d’une centaine d’événements, dont des lancements de jeux vidéo, de nouveaux modèles de voiture pour des concessionnaires automobiles, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises ainsi que la création de zones festives dans le cadre d’événements culturels.

Anniversaires

Pierre-Luc Brillant (photo), acteur (Au secours de Béatrice) musicien et auteur-compositeur-interprète québécois, 43 ans... Lina Verreault, pionnière de la danse à Québec, qui travaille maintenant à la Commission scolaire de la Capitale... Martine Chevrier, chanteuse québécoise, 54 ans... Oprah Winfrey, animatrice et éditrice américaine, 67 ans... Paulin Bordeleau, avec les Nordiques de 1976 à 1979, 68 ans... Pierre Champagne, ex-journaliste de Québec, 76 ans.

Disparus

Le 29 janvier 2017 : L’attentat au Centre culturel islamique (mosquée) de Québec fait six victimes (photos)... 2019 : James Ingram, 66 ans, chanteur américain et figure du R&B des années 1980... 2017 : Pierre Demers, 102 ans, physicien québécois... 2015 : Colleen McCullough, 77 ans, écrivaine australienne... 2014 : Jack Stoddard, 87 ans, a joué 10 matchs avec les As de Québec en 1947-1948... 2012 : Andréanne Lafond, 91 ans, journaliste à Radio--Canada... 2011 : Claire Michaud, 64 ans, sœur du chroniqueur automobile Pierre Michaud (RPM)... 2004 : Philippe Laframboise, 79 ans, journaliste, historien et écrivain... 1999 : Lili Saint-Cyr, 81 ans, une des vedettes de la vie nocturne de Montréal... 1994 : Ulrike Maier, 26 ans, skieuse autrichienne, double championne de super-G... 1993 : Géant Ferré, 46 ans, lutteur professionnel.