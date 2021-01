Québec interpellé au sujet de Saint-Élie-de-Caxton

Au lendemain de la diffusion de l’émission «J.E» sur le déclin de Saint-Élie-de-Caxton et les allégations de climat toxique à l'hôtel de ville, le gouvernement Legault est interpellé.

Dans ce petit village de la Mauricie, on sent que les gens ont perdu confiance. Certains disent avoir été abandonnés.

Dans le cadre de l’enquête, le conteur Fred Pellerin, qui a mis Saint-Élie-de-Caxton sur la carte, a affirmé: «On n’a pu d’outil. Il n’y a rien à faire. On baigne dans cette eau noire là. On appelle à l’aide et personne ne vient nous aider».

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, soutient avoir pris toutes les actions nécessaires. Aux termes de son enquête, elle disait qu’il y avait eu des problèmes de perception.

«S’il y a des conseillers qui se sentent maltraités, il y a le ministère du Travail», a expliqué vendredi la ministre en entrevue à LCN.

L'opposition n'en démord pas, la CAQ doit intervenir d'urgence à Saint-Élie-de-Caxton. «Une intervention doit être faite rapidement, la tutelle doit être considérée», a dit la députée Marie-Claude Nichols, porte-parole en matière d’affaires municipales pour l’opposition officielle.