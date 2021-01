Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 30 janvier:

Ligue majeure

À défaut de regarder de vrais matchs de baseball, les téléspectateurs peuvent s’amuser grâce à cette délicieuse comédie dans laquelle Charlie Sheen prend son rôle de releveur un peu trop au sérieux. Pendant ce temps, la propriétaire de son équipe de Cleveland souhaite que la formation croupisse dans les bas-fonds.

Samedi, 14h, Noovo.

Marathon Génial

Confrontés l’un à l’autre pendant quatre rendez-vous, les comiques Marie-Lyne Joncas et Pierre-Yves Roy-Desmarais testent leurs connaissances scientifiques. Leur cerveau est sollicité par divers sujets comme les fêtes foraines, les douleurs fantômes, le beurre d’arachide, les satellites GPS ou encore les dauphins. Ils assistent aussi à plusieurs expériences.

Samedi, dès 16h, Télé-Québec.

San Andreas

Dans ce film catastrophe, Dwayne Johnson a fort à faire. Pilote d’hélicoptère dans le ciel de Los Angeles, il se lance en pleine mission de sauvetage pour sauver la vie de son ex-femme et de leur fille alors que de violentes secousses sismiques risquent de tout détruire à n’importe quel moment.

Samedi, 18h30, TVA.

Le Canadien contre les Flames

La troupe de Claude Julien va tenter de poursuivre son excellent début de saison en accueillant les joueurs de la formation albertaine pour un deuxième match en trois soirs sur la glace du Centre Bell. Le Canadien voudra rester invaincu en temps réglementaire.

Samedi, 19h, TVA Sports.

Allez viens, je t’emmène dans les années 70

Divertissant retour quelque 50 ans en arrière avec des chanteurs, des humoristes et des personnalités prêts à revivre la décennie des années 1970. Parmi les gens réunis sur scène: Gad Elmaleh, Michel Jonasz, Anne Roumanoff, Julie Zenatti, Gérard Lenorman.

Samedi, 20h, TV5.

Le transperceneige

Les survivants de l’ère glaciaire s’étant abattue sur la Terre se retrouvent à bord d’un train en constant mouvement. Une lutte de pouvoir éclate entre les dirigeants de la société – à l’avant du véhicule – et les autres citoyens, confinés à l’arrière. Distribution composée de Chris Evans, Jamie Bell et Tilda Swinton.

Samedi, 21h, addikTV.

Expat - Spécial Canada

Certains quittent le Québec pour la plage. D’autres délaissent la province pour l’Ouest canadien. Deux Québécois ont voulu découvrir la faune aquatique de Victoria, en Colombie-Britannique, et des endroits où la poudreuse est reine. Avec eux, on monte à bord d’un Zodiac et on glisse en planche à neige.

Samedi, 22h, CASA.