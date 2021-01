«Star Académie»: Allyson Pétrin et Vincent Julien sont les choix du public

Allyson Pétrin et Vincent Julien poursuivent l’aventure «Star Académie». Comme ils ont obtenu la faveur du public, ils pourront monter sur scène lors du grand variété du 14 février, que diffusera TVA.

C’est l’animateur Patrice Michaud qui a dévoilé les choix des téléspectateurs, respectivement âgés de 25 et 22 ans, en direct de son propre studio de création, sur le compte Instagram de «Star Académie», vendredi midi.

Les deux jeunes artistes – qui ont respectivement interprété «She Used to Be Mine» de Sara Bareilles et «La Manic» de Georges Dor – ont été préférés à huit autres qui espéraient également chanter au premier gala.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

Preuve éloquente de l’engouement suscité par le retour de «Star Académie», près de 250 000 votes ont été compilés sur le web en quatre jours.

Allyson Pétrin et Vincent Julien rejoignent ainsi les 20 candidats qui ont obtenu, la semaine dernière, leur laissez-passer de la bouche de la directrice de l’Académie, Lara Fabian, ainsi que des professeurs Gregory Charles et Ariane Moffatt.

Le soir de la Saint-Valentin, la cohorte 2021 aura la chance de partager la lumière des projecteurs avec des vedettes de la chanson d’ici comme Patrick Norman, Louis-Jean Cormier, FouKi, Les soeurs Boulay, Corneille et Laurence Nerbonne.

Rendez-vous musicaux

Avant de pouvoir entendre les recrues de «Star Académie» en direct, il est possible de poser l’oreille sur l’album «Star Académie - Nos retrouvailles» auquel 10 ex-académiciens ont accepté de prêter leur voix. Le disque est offert en copie physique et en téléchargement sur différentes plateformes.

Le grand coup d’envoi de l’édition 2021 de «Star Académie» sera donné le 14 février à 19 h, sur les ondes de TVA.