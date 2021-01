DOYON, André



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 janvier 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Doyon, époux de madame Lise Lacroix, fils de feu madame Marcelle Teletchéa et de feu monsieur Étienne Doyon. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière de Sainte-Hénédine. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Lacroix; ses enfants Marie-Claude et Geneviève (Benoit Laforest); ses petits-enfants Edmond, Bérénice et Mathias; ses frères et sœurs Thérèse (Robert Charron), Robert (Hélène Grenier), Roger (Carole Lavallée), Anne-Marie (Lise Anne de Varennes), Nicole (Michel Pagé) et René (Maryse Benoit); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacroix: Laurent (Diane Légaré), feu Clémence, Lucile (André Gabay), Denis, feu Charles (Jacqueline Lebrun), Michelle (Serge Caron), Claudette (feu Marcel Gagné), feu Yvan (Raymonde Girard), feu Daniel; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis, amies et collègues, dont les enseignants et enseignantes de l'École des Ursulines de Québec. La famille et lui-même tiennent à remercier l'équipe de soins palliatifs à domicile du Dr Bruno Gagnon du CLSC Limoilou, ainsi que toute l'équipe du personnel et des bénévoles de la Maison Michel-Sarrasin pour leurs soins, mais aussi pour tout le soutien, l'écoute, la bienveillance et l'honnêteté dont ils ont eu besoin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin : 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc), G1S 1C1 / téléphone: 418 687-6084 / courriel: fondation@michel-sarrazin.ca / site web: www.michel-sarrazin.ca ou à l'Entraide du Faubourg, 369 rue Saint-Jean, Québec (Qc), G1R 1N8 / téléphone: 418 522-2179 / courriel: info@entraide-faubourg.org / site web: https://entraide-faubourg.orgCoopérative funéraire des Deux Rives