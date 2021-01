CÔTÉ, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 janvier 2021, à l'âge de 101 ans et 8 mois, est décédé monsieur Lucien Côté, époux de feu madame Pierrette Roy. Il était le fils de feu madame Laura Roy et de feu monsieur Charles Côté. Il demeurait à Lévis, autrefois de Beaumont.Il était le frère de feu Blanche Côté (Joseph E.Asselin), feu Bernadette Côté (feu Marcel Dion), Alice Côté (feu Eugène Asselin), Alida Côté, Donat Côté (Suzanne Blanchet) et feu Georgette Côté (Léonard Fillion). Il laisse également dans le deuil sa belle-famille : feu Anita Roy (feu Gaston Gagné), Jocelyn Gagné (Lise), Christian Gagné (Hélène) et Marie-Josée Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Marie-Josée Gagné et sa fille Isabelle pour les bons soins prodigués.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.