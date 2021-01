ROUSSEAU, Robert



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Robert Rousseau, survenu à Québec le 15 janvier 2021. Il était l'époux de madame Lucienne Favreau, le fils de feu madame Simone Miller et de feu monsieur Rosario Rousseau. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Rémi et Suzanne Rousseau; sa petite-fille Andréanne Picard; son frère Claude Rousseau; sa belle-sœur Louise Cloutier; ses cousins et cousines : Daniel et Diane Miller; son neveu Éric Rousseau ainsi que ses ami(e)s.Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Gaston Rousseau.