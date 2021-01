LACHANCE, Gertrude



Au C H U - C H U L, le 19 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Gertrude Lachance, épouse de monsieur Jean-Paul Hamel, fille de feu madame Albertine Jean et de feu Télesphore Lachance. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l 'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Paul Hamel; ses enfants Line (Michel Pépin), France, Andréanne (Jean Potvin), André (Josée Chabot); ses petits-enfants Louis-Philippe, Jean-Christophe, Charles, Antoine, Félix, Justin, Julia; son frère Jean-Paul Lachance (Marie-Ange Côté); sa belle-soeur Édith Hallé (Feu Robert Lachance) et son beau-frère Ulric Desrosiers (feu Irène Hamel); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de cardiologie du Centre hospitalier de l'Université Laval, pour l'attention et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.