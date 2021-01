RENAUD, Pierrette Turgeon



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 janvier 2021, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Pierrette Turgeon, épouse de feu monsieur Jean Renaud, fille de feu dame Jeanne d'Arc Gravel et de feu monsieur Roland Turgeon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille et son conjoint Sylvie (Stéphane Charest); ses petits-enfants : Jennifer (Guillaume Mercier-Roy), Joannie (Jonathan Gosselin-Couture) et Joey Renaud ; ses arrière-petits-enfants: Adam, James et Éli; ses garçons par affection : Sébastien et Didier Gagnon; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Carol Filion), feu Adrien (Thérèse Aubin), Ronald (Colette Chamberland), feu Colette (Claude Rancourt), Denise (feu Roger Garneau) et Nicole (feu Serge Villeneuve) ; ses beaux-parents : feu Henri Renaud (feu Germaine Cantin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont sa bonne amie Colette Boiselle. La famille profite de l'occasion pour remercier sincèrement tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués.L'inhumation des cendres aura ultérieurement au printemps 2021 au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille. Elle a été confiée au