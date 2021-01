LEMIEUX, Roger



Au Centre d'hébergement d'Assise (CHDA), Québec, entouré de ses enfants, le 24 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roger Lemieux époux de feu dame Pauline Gaboury. Né à Lévis, le 25 mai 1930, il était le fils de feu dame Mathilda Jolicoeur et de feu monsieur Ludger Lemieux. Il demeurait à Québec arr. Beauport.Les cendres seront par la suite déposée au columbarium La Seigneurie. Monsieur Lemieux laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Jacques Racine), Danielle, Jacques (Jocelyne Larochelle); ses petits-enfants : Marie-Eve Racine (Sébastien Lambert), Pierre-Luc Racine, Francis Lemieux, Antoine Lemieux; son arrière-petit-fils Samuel; son frère Adrien (Jacqueline Paquet); ses belles-sœurs : Madeleine Savard (feu Laurent Lemieux), Fernande Lessard (feu Raymond Gaboury), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Laura, Fernande, Lucille, Léopold tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins, leur dévouement et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.Les Funérailles sont sous la direction de :