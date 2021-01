TREMBLAY, Gérard



Au CISSS des Laurentides, à Saint-Jérôme, le 24 janvier 2021, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Gérard Tremblay, époux de Jacqueline Bourdeau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Jacques Giguère) et Michel (Huguette Langlois), ses petits-enfants Louis Giguère (Karine Prud'homme), Catherine Giguère (Jean-François Huot) et Magalie Tremblay (Jean-Philippe Morin), ses arrière-petits-enfants Justin, Mathis et Flavie Giguère, Philippe et Étienne Huot et Alexis Morin, sa belle-sœur Denise Bourdeau (feu Michel Légaré), son beau-frère Maurice Bourdeau (Rita Poulin), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.