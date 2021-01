ROY, Pauline Vallerand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Pauline Vallerand, épouse de feu monsieur Gaston Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Christiane, André (Claire Ruel), feu Gaétan, Linda (René Lirette)et Christian (Nathalie Fournier); ses petits-enfants: Sébastien, Fanny, Karl, Marie-Claude, Sylvain, Sonia, Lisa, Alexandra et Dylan; ses arrière-petits-enfants: Tommy, Maxime, Mylie, Megan, Tristan, Maxime, Thomas, Sarah, Gabrielle et William; son frère et ses sœurs: Denis (Carole Mecteau), Jeannine (feu Lauréat Laplante) et Charlotte (Pierre Blais), un grand ami de la famille Jean-Yves Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Denis Laplante pour son aide et son support. Un merci spécial à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital-Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.