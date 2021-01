OUELLET, Soeur Marguerite



Le 18 janvier 2021, au Centre d'Hébergement Saint-Augustin de Beauport, Québec, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédée sœur Marguerite Ouellet (sœur Pauline du Carmel), sœur de Saint-Joseph de St-Vallier, fille de feu monsieur Auguste Ouellet et de feu dame Zélia Gagnon, originaire du Cap-St-Ignace. Elle était dans la 66e année de sa profession religieuse.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, ville de Québec, G1N 4R8 dans l'îlot de la communauté. Sœur Marguerite Ouellet laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et les associés(es) de la communauté, ses frères et sœurs vivants et défunts : feu Fernand (feu Yvonne Moreau), feu sœur Jeannette, s.c.i.m., feu Robert, feu Paul-Émile (feu Josette L'Écuyer), feu René, feu Alexandre (Julienne Desaulniers), feu Jeanne d'Arc, feu Charles-Édouard, Lucien (Monique Pelletier), feu Raymond (feu Jeannine Roy), Élisabeth s.s.j., Gilberte (feu Pierre Ouellet), Jean-Guy (Rita Guimond), ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ses nombreux amis, amies. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.