PARÉ, Raymond



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 9 janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Paré, époux de feu dame Gisèle Lambert, fils de feu dame Irène Ampleman et de feu monsieur Eudore Paré. Il demeurait à Québec.suivie de l'inhumation au cimetière St-Charles.Il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan, Clément, feu Nicole, Martin, Dominic et Marie-Claude, ses petits-enfants, ses deux sœurs Jacqueline et Pierrette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Roseraie, ainsi que celui du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.