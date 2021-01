PELLETIER ROBICHAUD, Ginette



À l'Hôpital Charles-LeMoyne, le 11 décembre 2020, est décédée à l'âge de 78 ans et 11 mois Mme Ginette Pelletier, épouse de M. Romain Robichaud, fille de feu Mme Béatrice Dupont et de feu M. Noël Pelletier de St-Omer-de-l'Islet. Elle résidait à St-Hubert. Elle laisse dans le deuil outre son époux Romain, ses enfants Benoît et Louise. Elle était la sœur de: Raymonde, feu Réjean, Norma, Janette, Diane, Michèle et Anthony. Sont également affectés par son départ ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs des familles Pelletier et Robichaud, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Généreuse, elle était une personne accueillante pour ses parents et ses ami(e)s en plus d'avoir une belle personnalité. Décédée des suites d'un cancer au cerveau, elle fut courageuse et forte jusqu'à la fin. Un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne www.fhclm.ca serait apprécié au lieu de fleurs. Dans les circonstances actuelles, l'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au Jardin Urgel Bourgie, 8145 Chemin Chambly, St-Hubert, www.urgelbourgie.com