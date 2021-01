7 films pour voyager dans le Sud quand même

Tout porte à croire qu’il faudra attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir s’envoler vers le Sud de façon sécuritaire pour se prélasser sur une plage en sirotant notre cocktail préféré. En attendant, il y a moyen de se rabattre sur un bon nombre de films – majoritairement des comédies – qui nous invitent à découvrir certaines des plus belles destinations soleil au monde. En voici sept :

La Plage

Quatre ans après avoir filmé une banlieue ouvrière d’Édimbourg dans son film culte Transpotting, le cinéaste britannique Danny Boyle a opté pour un décor totalement différent pour mettre en scène ce thriller adapté d’un roman d’Alex Garland (Ex-Machina) qui nous amène sur les plages paradisiaques de la Thaïlande. Leonardo DiCaprio y incarne un jeune touriste américain qui part à la recherche d’une île secrète où vit une petite communauté coupée du reste du monde.

Famille recomposée

Outre le tandem formé par Adam Sandler et Drew Barrymore, l’un des principaux attraits de cette comédie romantique de Frank Coraci (Le chanteur de noces) est certainement le luxueux hôtel d’Afrique du Sud qui a servi de décor pour le film. Sandler et Barrymore y jouent deux célibataires qui doivent partager la même chambre d’hôtel avec leurs enfants respectifs lors d’un voyage d’une semaine en Afrique.

Oublie Sarah Marshall

Le très drôle Jason Segel tient le rôle principal de cette comédie hilarante qui met en scène un musicien en peine d’amour qui décide de partir en vacances à Hawaï pour se changer les idées. Pas de chance, il se retrouvera par hasard dans le même hôtel que son ex-petite amie (Kristen Bell) et le nouvel amoureux de celle-ci, un chanteur rock extravagant (Russell Brand). Au menu de ce film à l’humour grinçant, des cours de surf, de yoga et des partys sur la plage. Soulignons qu’Oublie Sarah Marshall a été tourné dans un des plus beaux complexes hôteliers d’Hawaï.

Les Bronzés

Même si elle est sortie il y a déjà plus de 40 ans (en 1978), cette comédie culte française décrit parfaitement bien l’ambiance de party qui peut régner dans un Club Med sur le bord de la mer. Les membres de la célèbre troupe du Splendid (Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Josiane Balasko, Michel Blanc et Marie-Anne Chazel) incarnent un groupe de touristes français qui vont passer une semaine dans une petite station balnéaire, en Côte d’Ivoire. Les personnages du film ont inspiré deux suites : Les Bronzés font du ski (sortie en 1979) et Les Bronzés 3 – Amis pour la vie (2005).

Mamma Mia !

Personne ne sera surpris d’apprendre que les îles grecques de Skiathos et Skopelos, au milieu de la mer Égée, ont connu un boom touristique après avoir accueilli en 2008 le tournage de ce film adapté de la célèbre comédie musicale. On y retrouve tout le charme et la beauté de la Grèce avec, en prime, la musique d’Abba.

Cocktail

Combien de jeunes hommes ont voulu devenir barman après avoir vu les prouesses du personnage de séducteur campé par Tom Cruise dans cette comédie romantique de Roger Donaldson sortie en 1988 ? Cruise y incarne un jeune barman doué qui, après avoir fait un tabac dans une discothèque de New York, accepte un boulot dans un bar au bord de la mer, en Jamaïque. Un film qui donne le goût de siroter un Pina Colada sur la plage.

Couples en vacances

L’île paradisiaque de Bora-Bora, en Polynésie française, sert de décor pour cette comédie très peu subtile qui réunit à l’écran plusieurs acteurs comiques hollywoodiens (Jason Bateman, Vince Vaughn, Kristen Bell, Jon Favreau) ainsi que le Français Jean Reno dans un rôle de psychothérapeute on ne peut plus caricatural. Couples en vacances relate les mésaventures de quatre couples d’amis qui décident de partir tous ensemble sur une île tropicale afin de suivre une thérapie de couples. Mais cette semaine de vacances ne sera pas de tout repos.

