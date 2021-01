HUDON, Jeannine



À la résidence Les Jardins du Manoir, le 18 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine Hudon, épouse de feu monsieur André Leroux. Elle était la fille de feu madame Gabrielle Sauviat et de feu monsieur Émile Hudon. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda et Hélène (Guy Courtemanche); sa petite-fille Stéphanie (Francis Tanguay); ses belles-sœurs et son beau-frère : Aline (feu Germain Blouin), Louise (feu Fernand Voyer), Micheline (Jean-Denis Tremblay), Marie (feu André Vaillancourt), Pierre (feu Denyse Parrot) et Diane ainsi que ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses sœurs : Rita (René Bouchard) et Louisette; ses beaux-frères et belles-sœurs : Armand (feu Lucille Paradis), Noël (Jocelyne Bordeleau), Claude (Francine Fournier), Pierrette, Lisette (feu Gilles Bernier) et Francine (Jacques Paré). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir, tout particulièrement madame Ianik Laberge, Julie, Fernand et Samuel, pour avoir été si bienveillants, disponibles, humains, attentionnés, toujours à l'écoute, lors des derniers moments de leur mère. Vous avez tous été des anges mis sur notre route.