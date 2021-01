BRISEBOIS, Jeannine



A Québec, le 17 janvier 2021, à l’âge de 94 ans est décédée madame Jeannine Brisebois, épouse de feu Jean Roy, fille de feu Mathilda Boulianne et de feu Charles Brisebois. Elle demeurait à Québec.Elle restera dans le coeur de ses filles, Christine (Jean Dussault), Luce (Christian Blouin), Linda (Guy Richard), de ses petits-enfants: Frédérique (Juan Jose Landucci), Laurence (Philippe Chaput), Marie-Pier (Sylvain Rhéaume) et Charles-Francois, ainsi que ses six arrière-petits-enfants: Leila, Éloïse, Lennox, Léanne, Gabriel et Émile. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Rose-Aimée, Cécile, Madeleine, Lise, son frère Bertrand (Jacqueline Bouchard), ainsi que ses belles-soeurs Jeannine Roy et Colette Poitras, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la soeur de feu Yvette, Patrick, Raymond, Claire et Charles-Édouard qui l’ont précédée. La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement Le Faubourg, particulièrement l'équipe du 4e étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d’Alzheimer du Québec www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation Québécoise du Cancer, fqc.qc.ca