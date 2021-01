ROULEAU, Jacqueline Daigle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jacqueline Daigle, à l'âge de 94 ans, survenu bien sereinement le 25 janvier 2021, au Centre d'hébergement d'Assise de Québec. Fille de feu Arthur Daigle et de feu Jeanne Dumont, elle était l'épouse de feu Willie Rouleau. Femme de cœur, authentique et généreuse, elle sera regrettée par celles et ceux qui l'ont côtoyée tout au cours de sa vie.Elle laisse dans le deuil ses filles, Manon (François Pomerleau), Charlotte et Kathy (Jean-François Dumas); sa petite-fille Madeleine; ses sœurs Lucille (André Nolin) et Colette ainsi que son frère Laval; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Rouleau. Elle a rejoint ses frères feu Roger, feu Jean-Claude, feu Patrice et feu André ainsi que ses sœurs feu Yvette, feu Simone et feu Irène Daigle. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour les soins attentifs, continus et respectueux prodigués à Jacqueline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.