Ai-je le droit de ne pas vouloir d’enfant?

Aussi loin que je remonte dans le temps, je ne me souviens pas d’avoir exprimé l’envie d’avoir des enfants. Ma sœur aînée en a toujours voulu, elle qui aimait jouer à la poupée, pendant que je préférais les camions de pompier de mon frère, bébé de la famille.

Non que je n’aime pas les enfants, bien au contraire. Mais je les aime de loin, quand ils sont élevés par les autres. Mais surtout, portés et mis au monde par d’autres femmes que moi. La grossesse m’a toujours semblé quelque chose de déplacé, et quelque part, quelque chose d’impudique. Je n’ai jamais compris le plaisir que pouvaient trouver certaines vedettes à se faire photographier avec un ventre rebondi complètement à l’air. Pas plus que je ne comprends les femmes qui portent des robes ajustées sur leur grosse bedaine pour se promener dans la rue. Mais bon, c’est leur droit !

J’ai toujours trouvé ma propre mère inadéquate dans son rôle, et je trouvais qu’elle en mettait toujours un peu trop en public dans l’amour qu’elle affirmait nous porter pour plaire à la galerie. Elle nous décrivait tous trois comme des génies et vantait nos qualités devant des gens qui n’en avaient rien à foutre, et qui, même s’ils le lui faisaient parfois sentir, ne réussissaient pas à la réveiller sur la lourdeur de ses propos nous concernant.

Bref, ça m’a guérie à jamais de vouloir enfanter. Mais comme la blonde de mon frère a produit deux rejetons, que ma jeune sœur en a déjà un, il ne se passe pas une semaine sans que je ne me fasse dire que « ... rendue à 35 ans, il faudrait que je me dépêche d’opérer si je ne voulais pas rater le coche ».

J’ai beau leur dire que la maternité n’est toujours pas et n’a jamais été ma tasse de thé, personne ne me prend au sérieux. Ma mère insiste sur le fait qu’une femme qui vieillit seule, ce n’est pas l’idéal. Quand je lui réplique que mon chum pense comme moi, elle ajoute toujours « ... tu sais qu’un chum, ce n’est pas garanti pour la vie. Regarde ton père qui est parti ! »

Pourquoi suis-je toujours renvoyée à mon rôle de mère ? En quel honneur mes rôles de compagne, d’amie, de femme exerçant une profession, de personne impliquée dans sa société ont-ils moins d’importance que la maternité ? Pourquoi pensent-ils tous que je vais le regretter un jour ? Je ne suis pas la première femme à faire un tel choix. Comment leur demander de le respecter en cessant de me harceler avec ça ?

Une fille qui s’assume

La pression sociale est quelque chose de très fort, et comme vous prenez une décision qui ne correspond pas à celle que prend normalement une jeune femme de votre âge, on vous le fait savoir lourdement. En grande partie parce que ça les ébranle tous dans leurs convictions. Alors, il faut vous mettre à relativiser si vous ne voulez pas continuer à souffrir d’une situation inextricable.

Comme vous me semblez déterminée dans votre décision, que vous ne pourrez jamais avoir raison sur de tels opposants, pourquoi ne pas prendre le contrepied de leurs arguments en plaisantant sur l’uniformité de leur opinion respective ?

Vous ne pourrez jamais les empêcher de penser ce qu’ils pensent, mais vous pouvez les faire taire en demeurant stoïque devant leur point de vue ? Évitez les arguments pour les convaincre et optez pour des commentaires comme « Oui, je comprends ton point de vue, mais ce n’est pas le mien ! »

Certes vous avez le droit de ne pas vouloir d’enfants, mais je pense que moins vous tenterez de vous justifier, moins ils s’acharneront à insister. Et au lieu d’envenimer la discussion, vous allez la clore.