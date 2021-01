Steven Wilson: au diapason avec son époque

Steven Wilson aime aller de l’avant, explorer et ne pas se répéter. Avec son sixième album solo intitulé The Future Bites, le musicien britannique offre des sonorités électro et pop qui ont ébranlé les amateurs de rock progressif.

Les réseaux sociaux se sont enflammés depuis la parution, le printemps dernier, du simple Personal Shopper. Un titre funk qui a dérouté ceux qui le suivent depuis l’époque de la formation Porcupine Tree.

Le multi-instrumentiste a l’impression, pour la première fois, d’être au diapason avec son époque.

«Je suis un nerd de la musique et de son héritage, et cet état d’esprit est trop présent dans ma musique et m’empêche de sonner comme un artiste contemporain. Ma musique fait un peu trop souvent référence au passé. The Future Bites sonne de son temps et me représente musicalement», a indiqué le musicien, lors d’un entretien sur la plateforme Zoom.

Et c’est ce qu’il avait en tête lorsqu’il s’est lancé dans la conception de cet opus.

«Chaque disque doit être un pas vers l’avant, de côté ou quelque chose de différent. Je ne veux pas me répéter. Je savais, pour cet album, que je voulais faire quelque chose d’un peu plus électronique et avec moins d’emphase sur les guitares et le rock classique. Je voulais des sonorités contemporaines sans compromettre ma personnalité musicale», a-t-il expliqué.

Pas un sauveur

Steven Wilson fait référence aux Beatles, à David Bowie, Kate Bush, Peter Gabriel, Pink Floyd, Neil Young, Frank Zappa et au cinéaste Stanley Kubrick qui ne se sont jamais enfermés dans un style unique.

Le musicien de 53 ans trouve du positif dans le fait de secouer un public qui accorde de l’importance à la fermeture des frontières musicales. Un indicatif qu’il ne se répète pas.

«Il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme étant le sauveur du rock progressif. Oui, certains de mes disques s’inscrivent dans cette tradition et je suis fier de ces albums. C’est une chose parmi tant d’autres. Si je dérange ces gens, c’est parce qu’ils n’ont pas vraiment compris qui je suis, et je ne réussirai jamais à les contenter», a-t-il laissé tomber.