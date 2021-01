Autre remontée des cas en Ontario

Le nombre de cas de COVID-19 fait, d’une journée à l'autre, un mouvement en dents de scie en Ontario où, samedi, il a rebondi au-dessus des 2000 infections.

L’Ontario a rapporté 2063 nouveaux cas et 73 décès, si bien que depuis le début de la crise on y recense 266 363 infections et 6145 pertes de vie.

Ces derniers jours, les contaminations ont fait du yo-yo dans la province la plus populeuse au pays, variant entre 1670 et 2093 cas.

Les régions les plus affectées demeurent Toronto (713 cas), Peel (379 cas) et York (178 cas).Au Québec, la situation continue de demeurer stable avec 1367 nouvelles infections pour un total à ce jour de 261 360, ainsi que 46 morts supplémentaires, pour un total de 9763. Depuis le 23 janvier, on a signalé entre 1166 et 1457 cas.

Signe encourageant, les hospitalisations sont en baisse de 46, à 1163, tout comme les gens aux soins intensifs, en diminution de huit, à 201.

À ce jour, 238 143 doses de vaccin ont été administrées, dont 2086, vendredi, journée au cours de laquelle 32 000 prélèvements ont par ailleurs été réalisés.

Montréal a déclaré 577 nouveaux cas samedi, devant la Montérégie (247 cas), Laval (123 cas), les Laurentides (111 cas), l’Estrie (57 cas) et la Capitale-Nationale (51 cas).

«La [diminution] des hospitalisations se poursuit, c’est encourageant! Ça montre que nos efforts pour [faire fléchir] les cas portent fruit et influencent directement les hospitalisations», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

1/2#COVID19

Pour le 29 janv

+1367 cas | 261 360

-45 moy mobile 7 jrs | 1307 | 153 par M habitant

+46 décès déclarés | 9763

+hospit: -54 (+82 entrées,-136 sorties) | 1163

dont -8 SI | 201

+32 179 tests (28 janv) | 5,8 M

+2086 | 238 143 doses administrées

👉https://t.co/WJrdWJKqrj pic.twitter.com/2oGA5BVOFN — Christian Dubé (@cdube_sante) January 30, 2021

En début d’après-midi, le Canada comptabilisait 774 223 cas (+3430) et 19 920 décès (+119).

La situation au Canada:

Ontario: 266 363 cas (6145 décès)

Québec: 261 360 cas (9763 décès)

Alberta: 123 364 cas (1620 décès)

Colombie-Britannique: 66 779 cas (1189 décès)

Manitoba: 29 280 cas (823 décès)

Saskatchewan: 23 366 cas (292 décès)

Nouvelle-Écosse: 1577 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1218 cas (17 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 408 cas (4 décès)

Nunavut: 283 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 111 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 774 223 cas (19 920 décès)