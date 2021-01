Michel Bernardo



Entouré de l'amour des siens, à son domicile, le 14 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé Monsieur Michel Bernardo, époux de feu Madame Rosina Perri. Il était le fils de feu Monsieur Michele Bernardo et de feu Maria Amendola. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa compagne Carole Pelletier, ses enfants : feu Adolfo (Mélodie Lehoux), Rosetta (Richard Larose), Mario (Suzanne Lemaître- Auger), Maria (Luigi Fabbro); son frère Francesco (feu Natalina); ses petites-filles : Sara-Elizabeth, Victoria (Grégory Desjardins), Clara (Tristan Alain) et Alicia (Jérémy Cardinal); ses arrière-petites-filles : Luna et Mathilde. Il laisse aussi dans le deuil son beau-frère Eugenio et ses belles-sœurs Carmella et Violette, également, plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis, dont ceux de la communauté italienne.La famille tient à remercier le Dr Bernard Cantin et le Dr René Gagnon, également l'équipe du CLSC. Un merci spécial aux infirmières Élizabeth Pépin et Chloé Lévesque.Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél., 418 656-4999 poste 5705. www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/