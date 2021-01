SAINT-ARNAUD, Raymond



Le 21 janvier 2021 est décédé, des suites du myélome multiple, Raymond Saint- Arnaud. Il était un époux toujours épris, un père chérissant, un grand-papa adoré et un ami solide. Sa curiosité et sa vivacité ont dirigé une vie complète d'apprentissage constant, d'accomplissements dont il pouvait être fier, et de voyages multiples et exotiques. Par-dessus tout il était et reste dans nos cœurs un être chaleureux, généreux et aimant. Raymond est né le 23 septembre 1935 à Almaville-en-haut en Mauricie, dernier de 12 enfants de Délia Fraser et James St-Arnaud. Après un doctorat en Écosse, il fut professeur en génie électrique à l'Université Laval où, en plus de l'enseignement et la gestion, il travailla avec acharnement sur les régimes de retraite. Ses convictions féministes, indépendantistes et socialistes l'ont inspiré à faire sa part pour l'avancement de la société québécoise. Sa femme Georgette Béliveau, ses fils Thierry et Nicolas, ses petits-enfants Alec et Magali, plusieurs nièces et neveux, de nombreux amis et une multitude d'étudiants, se souviennent de cet homme extraordinaire. Toute la famille remercie la superbe équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs soins et leur douceur.