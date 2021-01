Complexe temporaire à assemblage rapide: 62 lits de plus à l’Hôpital de Saint-Eustache

Le nouveau complexe d’hospitalisation rapide de Saint-Eustache, dans les Laurentides, a ouvert ses portes samedi afin d’enlever de la pression sur le réseau de la santé en contexte de pandémie.

Il s’agit d’une construction temporaire à assemblage accéléré qui a couté 19 millions $. Le complexe, qui permet d’ajouter 62 lits de soins à l’Hôpital de Saint-Eustache, est relié à ce dernier grâce à une passerelle.

Le contexte de la pandémie a renforcé les besoins d’espace et d’une meilleure organisation à l’Hôpital de Saint-Eustache, où est prévu un projet de modernisation d’ici quelques années.

Annoncé en septembre, l’aménagement du complexe d’hospitalisation rapide s’est étiré sur quatre mois.

Le complexe accueillera les patients qui subissent une chirurgie et une chirurgie d’un jour. La stratégie des autorités médicales est de libérer des espaces et d’ajouter des lits d’hospitalisation à l’Hôpital de Saint-Eustache pour les patients qui présentent des symptômes ou sont infectés par la COVID-19, a-t-on expliqué, par communiqué.

«Réalisée en plein contexte d’urgence sanitaire, la construction de ce complexe nous donne l’occasion d’améliorer l’organisation des soins dès cet hiver. À court terme, il devenait nécessaire de mettre en place une solution rapide. Ce projet reflète notre volonté de nous inspirer des meilleures idées possible pour bonifier le réseau de la santé et des services sociaux», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Comme les Laurentides sont en plein boom démographique, l’Hôpital de Saint-Jérôme sera lui aussi doté d’un complexe temporaire à assemblage rapide. Sa mise en service aura lieu d’ici quelques semaines.