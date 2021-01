LANDRY, Marguerite Kearney



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Marguerite Kearney, survenu au Centre Saint-Augustin de Beauport, des suites de la Covid-19, le 26 janvier 2021. Elle est partie rejoindre notre père, l'amour de sa vie, Nicolas Landry.La famille se réunira aude 9 h à 10 h.suivi du l'inhumation du cercueil à 11 h au cimetière du complexe.Elle laisse pour la pleurer ses enfants et leur conjoint: Jocelyn Landry et Marie Plouffe, France Landry et Rénald Gignac, François Landry et Suzanne Castonguay; ses petites-filles adorées, leur conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jennifer Landry et Sébastien Tessier (leur fille Eugénie), Sandra Landry et Stéphane Ferland (leurs fils Alex et Ethan), Myriam Hudon-Landry et Nicolas Bouchard (leur fille Béatrice), Sophie Plouffe-Landry et Martin-Philippe Gill. Sont aussi endeuillées par son départ: Claire Robitaille (mère de Jennifer et de Sandra), Jocelyne Hudon (mère de Myriam), ses filleules: Lucille et Micheline Kearney; son filleul Jean-Yves Kearney, ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis qu'elle aimait recevoir chez elle. Nous tenons à remercier les membres du personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin qui lui ont prodigué les soins de confort de même que ceux du CHSLD Limoilou pour les soins prodigués ces dernières années. Nous vous invitons à témoigner votre sympathie par l'entremise d'un don, en sa mémoire, à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ - Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1B 0B8.