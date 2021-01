LABBÉ, Micheline Doré



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 14 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Micheline Doré, épouse de feu monsieur Wilfrid Jr Labbé, fille de feu Alphonse Doré et de feu Gabrielle Laflamme. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Chantale Laplante); ses sœurs et son frère : Marie-Paule (feu Jean-Claude Corriveau), Aline (Charles Boisvert), Michel et Francine (Roger Fleury), sa belle-sœur Georgette Nadeau, son filleul Daniel, sa filleule Nadia et plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et des ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères : Monique (feu Georges Turcotte), Claude (feu Monique Labrecque), Roland (Christiane Lafrance) et Réal (Mado D'Anjou). La famille tient à remercier l'Hôpital St-François d'Assise et le Centre d'hébergement d'Assise pour leur dévouement et leurs très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.