De fidèles alliés à ses côtés pour «le temps qu’il lui reste»

C’est notamment grâce à l’amour que lui apportent ses animaux qu’une sexagénaire atteinte d’un cancer généralisé et incurable savoure le « temps qu’il lui reste », alors qu’elle a déjà dépassé les pronostics des médecins.

Âgée de 64 ans, Christiane Desmarais ne sait pas combien de temps encore ses traitements de chimiothérapie palliatifs lui permettront de rester en vie.

Atteinte d’un cancer de l’estomac devenu généralisé, la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon a reçu le diagnostic fatal en janvier 2019.

« Leurs pronostics, c’était six mois sans chimiothérapie, et avec des traitements, un an ou un an et demi », affirme celle qui défie la médecine depuis plus de six mois.

Résiliente, Mme Desmarais dit avoir mis près de trois mois à accepter son sort. « C’est comme une brique sur la tête, on ne s’attend jamais à ça », raconte-t-elle.

La sexagénaire admet que la présence de ses trois chiens, Ti-Mousse, Riquette et Milord, ainsi que de son chat, Ti-Matou, lui permet de faire face à la maladie, en gardant le cap sur « le moment présent ». « Ils [ses animaux] sont toujours joyeux, de bonne humeur, ça fait une vie agréable. »

Photo courtoisie

Loin de ses proches

Elle doit en plus vivre cette épreuve difficile loin de ses proches, en raison de son état de santé et des risques de contracter la COVID-19.

« On ne peut pas vraiment oublier le cancer, mais c’est beaucoup moins pire quand on a une routine et qu’on s’occupe des animaux », affirme pour sa part son conjoint des 37 dernières années, Claude Champoux.

Il admet par ailleurs que la présence de ses chiens l’aide également lorsqu’il a des périodes d’insomnie ou d’anxiété, en raison de l’état de santé de sa conjointe.

« J’essaie de ne pas trop penser à ce qui va m’arriver après. Ça va créer tout un vide. On se complète tellement bien, on ne s’ennuie jamais ensemble. J’ai la femme idéale pour moi, et de savoir que je vais la perdre un moment donné, c’est difficile », confie M. Champoux avec émotion.

Abandonner leur « projet de vie »

Amoureux des animaux, le couple a dû « réorganiser » sa vie en raison du cancer, notamment en mettant un terme à leur « projet de vie », qui était de posséder une fermette.

« Nous nous sommes départis de nos animaux. Maintenant, les animaux de compagnie font partie de la famille », affirme Mme Desmarais, qui a aussi pris une retraite précipitée.

Aujourd’hui, Mme Desmarais compte bien se « payer la traite ». C’est d’ailleurs pour cette raison que le couple s’est marié intimement l’été dernier.

Elle a aussi réalisé son rêve de monter à bord d’une montgolfière. Si les mesures sanitaires le permettent au cours des prochains mois, le couple souhaiterait visiter l’Ouest canadien.