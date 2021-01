Décès de la productrice écossaise de pop SOPHIE à l’âge de 34 ans

La musicienne, chanteuse et productrice écossaise de pop et d’électro SOPHIE est décédée à l’âge de 34 ans dans un «terrible accident», a annoncé samedi son label Transgressive dans un communiqué.

Née à Glasgow, en Écosse, SOPHIE avait travaillé avec des artistes comme Madonna ou Charli XCX, et avait été nommée aux Grammy Awards en 2019 dans la catégorie meilleur album Dance/électro pour son premier album, Oil of Every Pearl’s Un-Insides, qui avait remporté un large succès critique.

«Notre belle SOPHIE est tragiquement décédée ce matin après un terrible accident», a indiqué le communiqué du label de musique britannique Transgressive.

«Fidèle à sa spiritualité, elle est montée pour regarder la pleine lune, a glissé accidentellement et est tombée», poursuit le texte, publié sur Twitter.

Musicienne, chanteuse, productrice et DJ, Sophie Xeon, dite SOPHIE, avait sorti son premier single, «Nothing More to Say», en 2013.

Artiste transgenre, Sophie avait parlé de sa transidentité en 2018 dans une interview au magazine américain Paper. «Pour moi, être transgenre, c’est prendre le contrôle, afin de mettre son corps davantage en accord avec son âme et son esprit, pour que les deux ne s’affrontent pas et ne luttent pas pour survivre», avait-elle dit.

SOPHIE avait collaboré avec Madonna (dont elle avait coécrit la chanson «Bitch I’m Madonna») et Charli XCX sur le disque Vroom Vroom et le single «After the Afterparty».

La chanteuse française Christine and The Queens lui a rendu hommage sur Twitter, la qualifiant de «visionnaire». «Elle se rebellait contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois comme artiste et comme femme», a-t-elle dit. «Chérissez les pionniers».